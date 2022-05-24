市長林右昌表示，本市這波分配到5500劑BNT疫苗。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

BNT兒童疫苗今早送抵基隆，這梯次分配到550瓶。市長林右昌今日表示，市府規畫5月30日起，在學校為孩童集中施打；至於學齡前小朋友，由本市10家診所專診預約接種。

林右昌指出，中央撥發的BNT兒童疫苗今日早上剛送抵，基隆這梯次分配到550瓶，可施打5500劑，約月底還會有第二批疫苗，預估3500劑左右。市府規畫5月30日在學校為孩童集中施打，首波為武崙國小與市立安樂高中學生。

林右昌說，這次施打對象是5至11歲兒童第一劑，以及12到17歲學生第三劑追加劑，考量小朋友接種安全，避免誤打或重複施打狀況，將在學校集中接種。至於學齡前孩童，目前本市有10家診所開放預約時段，規畫於5月30日開打。

衛生局表示，私幼或未就學，但年滿5歲孩童，可持意願書（幼兒園由學校發放／未就學者由衛生局寄發），到基隆市10家幼童BNT專診預約施打。校園集中施打結束後，未完成施打孩童，可持由學校發的補種單，到合約醫療院所接種。

基隆市政府提及，10家孩童BNT疫苗接種合約醫療院所，分別為信義區衛生福利部基隆醫院，中正區博群診所、中山區至誠診所，七堵區紀醫師診所，暖暖區碇內診所，仁愛區王孟俊診所、仁祥診所、仁愛診所，安樂區李偉華耳鼻喉科診所、李卓為診所。