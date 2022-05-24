台東機構群聚事件報告。（台東縣府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東機構群聚事件報告。（台東縣府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東醫院群聚事件報告。（台東縣府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東校園疫情資訊。（台東縣府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東5-11歲學童接種COVID-19疫苗合約院所。（台東縣府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東5-11歲學童接種COVID-19疫苗合約院所。（台東縣府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東COVID-19快篩陽判讀遠距視訊診療醫院。（台東縣府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東COVID-19快篩陽判讀各鄉鎮衛生所。（台東縣府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣24日新增911名確診者，創下新高，其中有41％、共376人是因快篩陽性經醫師判定確診。另外，因應近日兒童確診重症情形，台東縣府宣布，5至11歲兒童自26日起可接種BNT疫苗。台東縣6歲以下累計615人確診、80歲以上255人。

台東縣衛生局長黃明恩舉行線上疫情記者會說明，798名民眾戶籍或居住地分在台東、113名為外縣市醫院通報。目前台東縣累計確診個案8708名，居隔接觸者1674名。校園疫情部分，台東縣今日則新增確診144生、15師，累計共1529生、175師。

衛生局針對縣內機構COVID-19群聚事件說明，共新增74例確診個案。今天新增2養護機構群聚，皆因住民發燒擴大採檢確認，新增22例，其中住民5、員工17人，其餘6家養護機構則有28例新增確診，其中住民21、員工7人。

台東新增1家身障機構群聚案，起因為住民發燒擴大採檢發現，相同區域內共有7住民確診。2間矯正機關新增8確診，其中1例為員工自5月起請假至今排除監獄群聚案關聯性，其餘7人為某監獄役外監開工前採檢發現，已完成通報與分區分流照顧。

另外，縣內2起醫院群聚事件，其中1家醫院今日針對群聚單位發燒病患擴大採檢發現9人確診（4病人、1員工、4陪病）。另1間醫院無新增，衛生局將持續安排相關人員定期採檢及健康監測。

目前縣內仍有8養護、2身障、2間矯正機關、2間醫院發生群聚事件，衛生局持續監測並定期採檢，而先前的兒少機構群聚案無新增個案已結案。總計8養護機構累計303例確診、2身障機構累計確診17名，2矯正機關內累計確診59名，2間醫院累計32例確診（病人17例、員工8例、陪病者7例）。

針對近日來不斷傳出兒童確診重症腦炎個案，縣長饒慶鈴表示，Omicron病毒傳播速度非常快，請鄉親千萬不要掉以輕心，尤其是部分嬰幼兒確診後病程變化快，因此若孩子出現體溫超過41度、持續嘔吐、持續昏睡、抽搐等症狀，需緊急送醫，可致電119請求協助，也可自行開車送至台東馬偕醫院。

此外，5至11歲輝瑞／BNT兒童疫苗將於26日起全縣16鄉鎮市衛生所及相關診所醫療院所等陸續開打，同時也呼籲鄉親，盡速完整接種3劑疫苗降低中重症可能性，65歲以上民眾（原住民55歲以上）5／31前接種疫苗，均可獲500元以上衛教品，且65歲以上長者、長照機構住民、18歲以上免疫不全及免疫力低下且病情穩定者第3劑打滿5個月、可再接種第4劑，請鼓勵並協助長輩預約接種。