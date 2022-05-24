中國外交部發言人汪文斌24日的主持例行記者會，日本共同社提問指美國總統拜登答問時表示，美國對台政策沒有改變。汪文斌對此表示，「美方費盡心機在一個中國原則問題上玩弄文字遊戲」，但我想提醒美方的是，世界上沒有任何力量，包括美國在內，能夠阻擋中國人民實現國家完全統一的步伐」。

汪文斌強調，世界上也沒有任何力量，包括美國在內，能夠挽救台獨勢力失敗的命運。美國違背在台灣問題上所作的承諾，虛化、掏空一個中國原則，明裡暗裡慫恿支持台獨分裂活動。如果在錯誤的道路上走下去，不僅將給中美關係造成難以挽回的後果，最終也將使美國付出難以承受的代價。

「我們正告美方：世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府。這是國際社會的共識，也是美方作出的承諾。一個中國原則不可撼動，中國主權和領土完整不容侵犯，不得搞『兩個中國』和『一中一台』的紅線不容踐踏。」汪文斌指出，中方有充分的信心，充分的能力，充分的準備，堅決遏制台獨分裂活動，堅決挫敗一切外部干涉，堅決維護國家主權和領土完整。

汪文斌說：「我們奉勸美方，聽一聽中國一首膾炙人口的老歌，歌中唱到：朋友來了有好酒，若是那豺狼來了，迎接它的有獵槍。」