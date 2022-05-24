孫錫求為在《犯罪都市2》中飾演大反派「姜海相」勤操肌。（車庫娛樂提供）

馬東石本人親自企劃、主演的痛快動作新片《犯罪都市2》，5月18日韓國上映票房勢如破竹，不斷刷新票房紀錄，是3年來韓國首周觀影人次最高的電影，目前上映7天已突破400萬觀影人次，也是繼2019年的《寄生上流》之後，時隔1086天再次有韓影締造單日票房破100萬名觀影人次。台灣上映4天票房也即將達400萬，空降全台新片票房冠軍，更拿下今年韓影開片冠軍。《犯罪都市2》在韓國、台灣都受到熱烈歡迎，演員們也相當開心，紛紛曬出照片感謝觀眾的大力支持。

這次動作戲、追逐場面、特效都全面升級，馬東石受訪時曾表示，「為了表現出比《犯罪都市》升級的動作戲，我想在拳擊之外，再磨練柔道和護身術等技能。在好萊塢，有專門從事某些類型的演員，尤其是動作戲，比如巨石強森，我也想在自己擅長的方面進一步發展和努力。」更將展現各種動作戲視為使命任務，絲毫不馬虎。從《永恆族》到《犯罪都市2》，後續還有新作品將推出，馬東石坦言身體不累是騙人的，「但是我能這樣拍電影，是因爲我知道這樣的機會不會經常出現，機會也不會再回來了，所以我想要無限地利用我的時間，我想無限地利用這樣的機會。電影《犯罪都市2》中馬錫道的目標是無論發生什麼事都能做到，我也想盡力做到最後。電影的魔力是我最大的原動力。」

除了馬東石外，飾演「張夷帥」的朴智煥與飾演大反派「姜海相」的孫錫求在《犯罪都市2》中也有精彩的對手戲，讓大家看了心驚膽跳，刺激又好笑。朴智煥也表示，「跟孫錫求演戲，讓我很吃驚，因為我是第一次認識他，在他沒有裝扮之前，就像是個書生一樣，溫文儒雅的樣子，但上戲後卻像一隻黑豹！」朴智煥描述，「孫錫求對這個角色很著迷，他是一個有魅力的演員，有屬於自己的步調，因爲他是個獨特的演員，所以我很尊敬，也很喜愛他。」《犯罪都市2》全台熱映中。