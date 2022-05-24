公路總局副局長黃運貴（中）說明端午節連續假期省道路況預測。（陳祐誠攝）

交通部公路總局表示，今年端午節連續假期主要旅次將以觀光旅遊為主，省道主要幹道及各地觀光風景區將出現車潮，提醒民眾先蒐集路況資訊再出門，避開尖峰時段及路段。近期新冠肺炎本土確診數居高不下，可能影響民眾出門意願，公路總局強調，疫情起伏難測，因此以最嚴謹的分析預測交通量。

公路總局預估，6月2日傍晚至6月3日上午將開始出現返鄉及出遊的中長途車潮，返回工作地車潮尖峰則預計6月4日中午起至6月5日全日。

省道主要幹道部分，預估易壅塞的路段及時段如下：

1.台9線蘇花路廊南向6月3日清晨5時至上午10時；北向6月5日上午10時至下午5時。

2.台9線南迴公路南向往屏東6月4日至6月5日下午4時至晚間7時。

3.台1線水底寮至楓港路段，往台東6月3日上午9時至下午3時及6月4日上午10時至下午2時；往屏東6月4日至6月5日下午3時至晚間7時。

4.台61線鳳鼻至香山路段，南向6月2日下午5時至晚間7時、6月3日上午9時至下午1時；北向6月4日下午5時至晚間7時、6月5日下午5時至晚間8時。

5.台61線竹南路段，南向6月3日上午10時至下午1時；北向6月4日至6月5日下午3時至晚間9時。

6.台61線中彰大橋路段，南向6月3日上午9時至下午2時；北向6月4日下午4時至晚間7時。

銜接國道易壅塞路段部分，北部路段（如台64線中和交流道、台65線土城交流道）預估易壅塞時段為6月2日晚間及6月3日上午時段，中部路段（如台74線台中環線）預估易壅塞時段為6月3日、6月4日上午時段及6月4日傍晚時段，南部路段（如台86線關廟交流道、台86線仁德系統路段、台18線中埔交流道及台88線鳳山~五甲路段）易壅塞時段較為分散，大致分布於6月3日、6月4日下午時段及6月5日晚間時段。

觀光風景地區鄰近路段，包含台2線萬里~大武崙及福隆路段、台2線及台2乙線關渡~淡水路段、台3線及台7線大溪~慈湖路段、台9線礁溪路段、台14甲線霧社~清境農場路段、台21線日月潭周邊、台26線墾丁路段等，預估假期間每日有車多甚至壅塞情形發生。