岸基「魚叉」（Harpoon）反艦飛彈

美國防長奧斯汀（Lloyd Austin）23日宣布，丹麥將轉交烏克蘭為數不明的RGM-84「魚叉」（Harpoon）反艦飛彈和岸基發射器給烏克蘭部隊。

據《防務新聞》（Defense News）和《動力》（The Drive）網報導，陸射「魚叉」將加強烏克蘭防衛南部海岸線的能力。由於俄羅斯封鎖烏克蘭黑海最大港口敖德薩（Odessa），正威脅全球糧食供應。

美軍參謀首長聯席會議（JCS）主席米利（Mark Milley）說，烏克蘭是歐洲穀倉，但由於俄羅斯黑海艦隊封鎖，90天來都無法以敖德薩為中轉點。不過，他也表示，美國不會直接介入。廣泛認為，丹麥要提供給烏克蘭的，很可能是海軍1990年代採購，並於2003從前線撤回的「魚叉」。由於這些武器早在好些年前已達退役年限，因此對丹麥的軍力並不會直接產生負面影響。

「魚叉」（Harpoon）反艦飛彈

雖然這些丹麥海軍發射車所能發射的，是第一代RGM-84A「魚叉」，但分析認為，最後烏克蘭從丹麥，也許還有其他國家接收的，是RGM-84系列「魚叉」，只要它們能和發射器和控制系統相容就行。

先前盛傳，美英考慮要轉交「魚叉」給烏克蘭武裝部隊，但由於兩國部隊都沒有陸基發射器，因此相關消息後來都被駁斥了。

不過，其中有個問題在於瞄準目標，所有的艦上發射型「魚叉」一旦抵達目標區，都會利用主動雷達搜索目標，但首先需要接獲提示，才能到正確的區域。據說烏克蘭自製的「海王星」（Neptune）反艦飛彈也需要先利用土耳其製的TB2「旗手」（Bayraktar）無人機幫忙，才有辦法鎖定俄羅斯黑海艦隊旗艦「莫斯科」號（Moskva）發動打擊。