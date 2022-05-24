和泰車(2207)幾乎與日本零時差，同步正式發表TOYOTA全新純電休旅車bZ4X，讓台灣消費者能搶先體驗bZ4X獨特的純電魅力，甫上市即受到市場矚目。作為首款全新搭載純電車專屬eTNGA平台的車款，bZ4X擁有626公里純電續航里程，適用全台超過1000個公共充電站點，另外TOYOTA及策略合作夥伴亦提供包含TOYOTA經銷商據點及EVALUE站點，總計全台超過150個充電站點；針對售服保修，全台共有161處服務據點，提供車主便利的用車環境。

基於善盡企業社會責任，和泰汽車於5月19日領先業界，舉辦全台第一場「消防人員鋰電池純電車緊急處置教育」及「車輛消防鑑識研討會」，主動邀請內政部消防署及所轄全台各地區消防局參與實體教育活動，在純電車發展趨勢下建立安全的消防觀念，為社會大眾創造安全的用車環境。

當天的教育及研討活動，包含純電車遇到起火、泡水及重大事故的處理方式、車體擠壓時的切割方式及第一時間救援等，透過專業的技術分享及經驗交流，幫助消防人員能夠專業快速地在緊急狀況下，協助車主排除車輛問題，減少人員傷亡風險。

教育時數約7小時，整體參與滿意度高達9分以上(10級為滿分)，消防署及各地區消防局皆對此活動表示高度的肯定與認同。當日參與的學員包括內政部消防署人員，以及來自全台及離島各縣市政府消防局人員，甚至包括特種搜救隊，以及港務消防隊皆有派員參加，共計80人，可見消防人員皆把握這個難得的學習機會，充實對於純電車緊急處置及消防鑑識的知識。

此外，本次為了因應第一台純電車款的導入，和泰車也特別引進全套純電車專屬維修設備，並且召集全台各保修據點種子技師及服務專員，移植源自日本母廠的專業技術培訓課程，使得TOYOTA全據點皆可提供純電車車主專業的保養及維修服務。為了讓車主方便回廠，和泰車於2019年起持續導入新型態服務據點「TOYOTA社區型保修站」，主打保養、輪胎/電瓶更換等服務，提供車主快速的原廠售後服務，截至2022年5月底，全台已導入37間TOYOTA保修站，計畫將於2024年累積導入100間TOYOTA社區型保修站，加上原有的124間服務廠，未來將有224間服務據點，提供車主便利的售後服務網絡。