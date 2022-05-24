針對近期防疫保單之亂難以熄火，金管會主委黃天牧今日再度親自主持記者會對外說明，並且強調會承擔責任。

有關於核保的問題，金管會表示，4月29日即函請保險公司加派人力儘速辦理核保等事宜，保險局長施瓊華表示，根據與保險公司協調的結果，塞車的100萬張保單，保險公司給予回應，預計在6月30日以前完成核保，也就是說民眾就可以知道，自己投保保單是否核保出單。

金管會再度說明，防疫險無複保險問題，一經核保完成，保險公司即依約負保險責任、數位健康證可作為確診理賠證明文件、以及民眾如維持3天居家隔離＋4天自主防疫，受有隔離處分且有隔離事實，保險公司應予理賠。

其次配合疫情指揮中心公布「COVID-19確診個案居家照護管理指引」，考量醫院醫療量能，金管會協調業者同意原應入住醫院經改為居家照護並接受治療者，得比照一般住院日額給付。

最後，保險商品在銷售前或銷售後之風險控管均有一定之監理要求，且保險局在今年初，鑑於疫情變化及風險屬性之改變，已函請保險公司檢討風險控管機制。

防疫保單的初衷，是讓民眾在面對染疫可能造成的支出增加或收入減少時，能多一層保障。對於風險管理上須檢討改進之處，金管會也會參考各界建議，督導保險公司強化相關機制。