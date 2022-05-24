桃園市復興區83歲李姓老翁因性格轉變、行為退化，伴隨容易緊張、慌亂等情緒，經高揚威家醫診所診斷評估需做進一步的檢查，即透過雁行計畫電子轉診平臺，將他轉診至聯新國際醫院的神經內科暨記憶特診就醫，透過診所、醫院合作，讓他的身體狀況大有改善。

聯新國際醫院綜合腦波檢查及心理師評估等一系列檢查結果，診斷李翁患有輕度失智症，考量其住家較為偏遠，為能確保患者獲得妥適照護，經評估李翁住家鄰近醫療資源後，協助轉診回高揚威家醫診所（附設失智社區服務據點），遵醫囑實施後續照護，並定期追蹤回診，透過醫療資源的垂直整合，落實雙向轉診作為，有效確保病患的居家照護品質。

神經內科暨記憶特診醫師郭芷毓表示，高醫師因長期照護李翁，觀察並發現其反應相較過往遲鈍，併同詢問李翁家人後，得知其生活自理能力也有逐漸變差的情形，疑似患有失智症。為確認病況及確保病患獲得妥適照護，遂轉診至本院診療，經腦部影像、腦波檢查、心智測驗等一系列檢查評估後，診斷患有輕度失智症，在與高醫師充分研討後，開立藥物及醫囑，並安排由高揚威家醫診所協助後續照護，經近期評估，李翁短期記憶及生活上都有極大進步。

衛福部中央健康保險署北區業務組所推動的「雁行專案計畫」，藉由健保醫療資訊雲端查詢系統、電子轉診平臺，以強化醫療資源的整合，推動分級醫療及落實雙向轉診，使民眾獲得最適切的醫療照護，不但能確保醫療資源有效運用，同時也可節省病患就醫的時間與金錢，打造出多贏的醫療環境。

以李姓老翁為例，他在住家鄰近的診所就醫，經醫師評估病況認有必要時，即透過電子轉診平臺轉介至雁行計畫的醫療團隊治療，透過健保資訊雲端系統，從診所到醫院都能清楚瞭解李員就醫的相關資訊，讓醫護人員得以準確、有效地提供最適切的醫療照護，從診療到照護，打造出一條龍式的優質醫療模式。