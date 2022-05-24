桃園不少市民發現市府官網局處、防疫資訊站等連不上，紛紛跳出無法打開網頁的狀況。對此資科局回應，電力技師明天會到府檢查，確認究竟是哪邊出問題，現已逐步復電。
市議員謝美英表示，接獲許多民眾抱怨，防疫政策變變變，唯一不變的是電話不通，民眾想查詢防疫規定，發現一堆網站，如市府網站、防疫資訊站都連不上去，納悶到底怎麼回事？
資科局表示，下午3點33分電力附載狀況有點問題，導致各局處官網無法連線，電力技師明天會到市府進一步查看，確認哪裡需要調整以穩定系統，目前各局處網站已經逐步復電中。
桃園不少市民發現市府官網局處、防疫資訊站等連不上，紛紛跳出無法打開網頁的狀況。對此資科局回應，電力技師明天會到府檢查，確認究竟是哪邊出問題，現已逐步復電。
市議員謝美英表示，接獲許多民眾抱怨，防疫政策變變變，唯一不變的是電話不通，民眾想查詢防疫規定，發現一堆網站，如市府網站、防疫資訊站都連不上去，納悶到底怎麼回事？
資科局表示，下午3點33分電力附載狀況有點問題，導致各局處官網無法連線，電力技師明天會到市府進一步查看，確認哪裡需要調整以穩定系統，目前各局處網站已經逐步復電中。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。