桃園不少市民發現市府官網局處、防疫資訊站等連不上，紛紛跳出無法打開網頁的狀況。對此資科局回應，電力技師明天會到府檢查，確認究竟是哪邊出問題，現已逐步復電。

市議員謝美英表示，接獲許多民眾抱怨，防疫政策變變變，唯一不變的是電話不通，民眾想查詢防疫規定，發現一堆網站，如市府網站、防疫資訊站都連不上去，納悶到底怎麼回事？

資科局表示，下午3點33分電力附載狀況有點問題，導致各局處官網無法連線，電力技師明天會到市府進一步查看，確認哪裡需要調整以穩定系統，目前各局處網站已經逐步復電中。