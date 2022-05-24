「歌神」張學友近期忙拍犯罪動作片《海關戰線》，這不只是張學友時隔6年再拍戲，他在劇中也有不少動作戲，外界都很期待張學友的表現，不過網上近日則瘋傳張學友一張近照，但他卻遭指身形消瘦、臉上皺紋明顯，張學友60歲顏值還引發網友討論。

照片中，張學友身穿螢光綠外套，親切地與女星李沛希的合照拍照，張學友燦爛笑容依舊，不過他卻遭部分網友指身形消瘦、臉上皺紋明顯、鬢邊出現白髮，網友也紛紛留言：「感覺張學友一下子老了很多」、「略顯蒼老」，不過也有人護航：「狀態不錯」、「又不是神仙容顏永駐。這個年紀能有現在這樣已經很年輕啦」。

其實，張學友近期忙拍新片《海關戰線》，這不只是張學友時隔6年再拍戲，該戲還是謝霆鋒首次擔任動作指導，許久沒拍戲的張學友還自嘲：「我太久沒有拍戲，不知道該如何作準備」。

不過，張學友在劇中其實有不少動作戲，不過他也相當放心，張學友表示如果拉傷就拉傷，沒受傷反而是好運，張學友甚至還幽默說：「我是長輩，謝霆鋒一定會對我好，總之放心交給他」。