警方3月26日兵分多路在新北市、桃園市、新竹縣等8處同步搜索，現場查扣貴重木台灣肖楠、扁柏、牛樟等角材重約7千公斤；另扣珍貴林木藝品87件、牛樟菇培養木72件，約4千公斤，合計重達約11公噸，市價高達千萬元。（宜蘭地檢署提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

大型山老鼠集團橫行北台灣，以謝嫌與張嫌為首，跨越宜蘭、新竹、桃園、新北等地，今年1月至3月在新竹鄉尖石鄉馬里光瀑布犯案多達14次，累計得手約2000公斤台灣肖楠木，以高價收購牟利；宜蘭地檢署今（24日）偵查終結，依涉犯森林法等罪嫌，起訴盜伐、搬運、收贓的上下游共7人，並聲請沒收扣案的貴重木、盜伐用車。

宜檢檢察官韓茂山成立「滅鼠專案」，指揮內政部警政署保七總隊、宜蘭縣警察局三星分局、桃園市警察局大溪分局及林務局新竹、羅東林區管理處等，共同辦理此案。

宜檢表示，該集團盜伐地點鄰近新竹縣尖石鄉馬里光瀑布，光今年1月至3月就作案14次，由謝嫌指示住在新竹的賴嫌父子跟賴嫌親戚，分持鏈鋸、鋸子等作案工具盜伐台灣肖楠木，每次盜獲約100公斤至290公斤不等，累計得手約 2000 公斤。

謝嫌以每公斤100元的價格支付盜伐酬勞，自行或委託胡嫌駕車搬運至新北市三峽區，再由經營藝品行的張嫌父子以每公斤180元至200元不等的價格收購牟利。

警方3月26日兵分多路在新北市、桃園市、新竹縣等8處同步搜索，現場查扣貴重木台灣肖楠、扁柏、牛樟等角材重約7千公斤；另扣珍貴林木藝品87件、牛樟菇培養木72件，約4千公斤，合計重達約11公噸，市價高達千萬元，是近年來北部地區罕見查獲數量巨大的國有林班地盜伐珍貴林木案件。

經檢察官偵結，認被告謝嫌、賴嫌父子、賴嫌（賴嫌父子親戚）、胡嫌等5人涉犯森林法第 52 條第 1 項第 6 款、第 3 項之竊取森林主產物貴重木而使用車輛搬運贓物罪嫌；而被告張嫌父子涉犯森林法第50條第2項、第3項之故買森林主產物貴重木罪嫌，全案偵結提起公訴。