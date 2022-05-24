「新竹州警務部部長官舍」24日正式營運，市長林智堅（中）邀請全國民眾來百年官邸看展、品必比登美食吧。（新竹市政府提供／陳育賢新竹傳真）

位在新竹市中央路、擁有百年歷史的「新竹州警務部部長官舍」已修復完成，24日正式營運，市長林智堅除推薦大家來百年官邸享用米其林必比登美食、欣賞前中國時報派特員、紀實攝影師潘國正展覽，重新體驗時代建築、科技古城的歷史厚度。

林智堅今天主持開幕儀式，並為「新竹州警務部部長官舍」開箱，欣賞展覽《飛行新竹市─潘國正空中散步攝影展》，132糧倉店經理劉得毅也介紹店內特色餐點。

林智堅指出，公共建設改變需要時間，在他擔任市長時，特別著重於古蹟活化，新竹市不只擁有享譽全球的新竹科學園區，舊城區更有全國密度極高的文化資產，共有71處古蹟、歷史建築，其中有28處就是他任內新增指定的建築。

他表示，新竹這城市之所以偉大，不是因為有高聳建築，而是有很多歷史文化古蹟，新竹州警務部部長官舍未來不只有策展，也能享受米其林廚師料理，接下來還會搭配「步行城市計畫」，連結附近的新竹車站、東城門、新竹州廳，串聯活化古蹟群，讓大家能細細品味新竹。

首場展覽主題為「飛行大新竹」，展出作品為潘國正的空拍與珍貴新竹老照片。潘國正表示，舊城區是古蹟密集所在地，是非常精美的古城區，也因此讓他拍到許多好照片，不過之前沒有空拍機時，他只能搭直升機飛上空繞新竹，但空中拍攝跟地面完全兩回事，一不小心就會模糊，必須抓緊空檔、調好快門數據，才能擁有完美照片。

文化局長張馨之說明，新竹市政府此次是投入3380萬元修復新竹州警務部部長官舍，並於2021年完成，現為竹市現存面積最大、歷史最久的高等官舍，自日治時期完工至今已超過1世紀。

此建築屬日本軸組式獨棟日式宿舍，除有居住服務性質的和式空間，亦有社交功能洋式客廳，為和洋折衷式住宅，庭院甚至有百年老茄苳樹，重現古蹟雅致風華。

另，官舍是以促參方式委託時藝多媒體公司營運，採複合式經營，除具有餐飲，也作為竹市導覽重心，展示歷史與文化。

引進的132糧倉則由「一號糧倉」主廚王正岳領軍，一號糧倉為日式與當代融合的私廚餐廳，曾連續2年獲米其林必比登推薦。

開幕首季套餐將推出「竹地雞、桔、酸豇豆」等主菜選擇，選用竹北客家培育的優秀雞種，將雞肉蘸桔醬並搭配客家豇豆，顯現出竹地雞的特色與口感。