立凱電（5227）因應歐美市場快速成長的需求，公司將放棄產能軍備競賽，改以技轉、授權搭配自有產能走向輕資產營運模式，規劃2022年再簽下三家歐美客戶，並挑戰2024年轉虧為盈。

在兼具安全及價格考量之下，在電動車及儲能電池上磷酸鐵鋰電池均可望躍居主流，立凱電董事長張聖蒔預估，歐美市場的需求達100萬噸，市場規模高達200億美元，由於市場需求成長飆速，立凱電已經無法靠快速擴產回應市場需求，因此公司將轉以授權搭配自有產能的方式，協助客戶建置產能，不再擴建LFP正極材料產能，放棄產能軍備競賽，立凱電邁向輕資產營運模式。

立凱電日前公告，已與美國上市公司之子公司簽署磷酸鐵鋰LFP鋰電材料生產授權備忘錄，由立凱電向該客戶提供有關磷酸鐵鋰（LFP）及磷酸鐵錳鋰（LMFP）等鋰電池材料專利與技術授權，協助該客戶在美國建立包括前驅體在內的LFP鋰電池材料量產工廠，對此張聖蒔表示，今年7月就會派員工前往客戶端，協助建廠，今年目標是簽下三家歐美客戶，並希望透過技轉、授權搭配自有產能的方式，挑戰2024年轉虧為盈。