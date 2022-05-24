受制合成樹脂昆山廠生產及銷售受當地封控影響，長興（1717）4月營收45.21億元，年減4.19％，較上月減少10.52％，自結四月稅前盈餘4.07億元，年減26.35％；前四月稅前盈餘15.44億元，年減4.15％，每股稅前盈餘1.24元。

長興表示，昆山已全面復工，合成樹脂出貨將回升；特用材料營收持穩；電子材料將進入傳統旺季，乾膜光阻出貨量可望逐月攀高，真空壓膜機設備訂單維持滿載。搭配近期原物料走勢趨穩，在大陸封控影響解除後，營運蓄勢推升。

長興合成樹脂昆山廠因防疫管控，營運受阻，特用材料與電子材料事業單位影響則相對輕微。4月因產能利用率下滑及產品組合因素，毛利率不及上月，自結稅前盈餘4.07億元，較上月減少34.79％。

此外，長興家用抗原快篩試劑已於5月開始出貨，長興將全產能出貨，以供應政府單位及市場的快篩試劑需求。