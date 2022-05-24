機車置物箱遭驚人「巨大生物」盤據 騎士嚇壞：搭便車？（取自臉書「爆料公社」）

機車置物箱成「驚嚇箱」！1名機車騎士日前發現椅墊下方的置物櫃有異樣，車行技師將椅墊、置物櫃拆除後，赫然在內部零件的縫隙中發現1隻碩大的臭青母，嚇得全場驚恐不已，最後消防局出動才取出蛇，騎士笑說每次騎車時都感覺到下方有股力量在頂，殊不知竟是生物。

臉書「爆料公社」有網友分享1則影片，影片中1輛機車停在機車行，周圍聚集不少民眾議論紛紛，機車的置物箱、椅墊已被拆除，從上方可清楚看見機車內部零件，拍攝者原本站在遠處，走近時就能看在靠近駕駛座正下方的零件空隙，竟躲著1隻肥碩的大蛇。

1名機車騎士日前發現椅墊下方的置物櫃有異樣，車行技師將椅墊、置物櫃拆除後，赫然在內部零件的縫隙中發現1隻碩大的臭青母。（翻攝自臉書「爆料公社」）

影片中周圍的人紛紛喊「X你X，車內竟然有蛇」、「超扯的」，其他網友紛紛留言「真的是驚喜箱」、「小心，蛇吃會鳥」、「球棒很難放機車啊，蛇可以」、「飛機上都能有蛇了，機車上有蛇很驚訝嗎」、「不管有沒有毒，都先怕起來放」、「那是最新的螺旋進氣歧管」、「也太恐怖了吧！車子裡面冬眠」。

據悉，車行老闆稱入行第一次遇到機車內有蛇，實在不敢處理才請消防局幫忙，確認該蛇為「臭青母」，長度約50至60公分，消防員抓取時蛇一度作勢攻擊，所幸最後消防戴手套將蛇拉出後裝入袋子內、準備野放；機車騎士則笑說每次騎車都感覺到有股力量往前，殊不知是蛇。