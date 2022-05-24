針對「長沙LV專櫃售假事件」，路易威登（LV）公關部表示，其全球直銷專門店銷售的產品均為正品。路易威登堅決否認原告指控，已申請上訴要求糾正原審判決。

據報，長沙市民羅女士在長沙市國金中心二樓LV專櫃購買VAUGIRARD包一個，價格1.87萬元（人民幣，下同）。其後羅女士懷疑為假貨，送去鑒定機構檢驗。鑒定機構認為，該包並不是LV公司生產。羅女士於是向法院提起訴訟。該案歷經半年多後一審判決，LV店須退還手袋款項1.87萬元，並作出3倍賠償，同時支付律師費，承擔本案訴訟費用。

法院認為LV專櫃售出的商品可識別性應負有更大的舉證責任，售貨應有明確的出入庫清單和嚴格的管理流程，能證明收貨、售貨的時間、貨號、購買者信息、貨款流向等，且應具有對應性和可識別性。涉案手袋的編碼是AR1108，但這個序列碼起不到唯一對應的作用，只是一類產品序列號而已。所以，消費者通過購物單據和支付記錄也只能證明其在該店購買了某型號款的手袋。至於被鑒定為假貨的手袋是不是當初專賣店交付的手袋，是沒有辦法證明的。

對此，湖南天地人律師事務所合夥人、知識產權領域律師劉舟通過律所官方公眾號發文提出：「路易威登國金店不一定出售了假包！」 劉舟表示，路易威登國金店輸在了舉證不能，並不能直接說明其出售的涉案包就是假包。

劉舟認為，因為防偽漏洞的存在。LV銷售方一旦管理不善，售貨員就可以偷梁換柱，而同理，消費者也可以鑽漏洞，用假包去提告。