前年資深藝人鄭惠中在台北賓館李登輝追思會館，對李的肖像丟擲裝有紅漆的汽球，她被依毀損等罪判處拘役25天，可易罰金確定。外交部求償部分，台北地方法院計算受損的窗簾等材料費用，判決鄭女須賠償3萬2540元。可上訴。

鄭女在2020年8月14日下午1時30分左右，跟著群眾進入李登輝追思會場，卻趁眾人沒注意時，向李登輝的肖像潑漆，事後遭警方制止、逮捕。

北院開庭審理時，鄭惠中說，她在家中自做實驗，證明紅色水漆潑遺像可以清洗復原，不構成毀損罪；她的律師主張，潑漆並未使遺像達到「致令不堪使用」的違法要件，法官審結依毀損罪將她判處拘役25天。

外交部提起刑事附帶民事訴訟，指鄭女帶的紅漆球撞擊遺像瞬間破裂，球內紅漆濺灑，使後方外交部所有之白色窗簾、圓形白柱均附著紅漆，無法清除復原，且喪失上開物品供裝飾等目的之可用性，求償7萬4498元，北院計算金額後，判鄭女賠償3萬多元。