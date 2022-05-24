炎亞綸喊想結婚，但卻沒有結婚對象。（粘耿豪攝）

唐綺陽近期靠中藥，成功減重6公斤。（粘耿豪攝）

炎亞綸（左起）、唐綺陽、吳姍儒主持的《36題愛上你》邁入第3季。（粘耿豪攝）

吳姍儒（Sandy）和老公在本月初確診新冠肺炎，今（24日）她首度公開亮相，與炎亞綸、唐綺陽出席公視《36題愛上你》第3季記者會，自嘲結婚115天都幾乎在隔離的她透露隔離時都會用視訊跟老公維繫感情，講到喉嚨痛就會輪流敲牆壁跟對方說晚安，讓炎亞綸直呼好浪漫。

吳姍儒透露確診初期不斷發高燒，接著併發咳嗽等重感冒的症狀，相較確診前的身體狀況，她表示現在很容易感到疲憊，「感覺身體真的打了一場仗，現在要慢慢復原。」關於老公的狀況，吳姍儒透露在她跟老公確診後隔2天，同住的妹妹也跟著確診，「一瞬間我們家就從陰宅變成陽宅，經過2周我們家才又變回陰宅，第一次覺得住在陰宅是快樂的事。」日前透露確診期間全靠食補康復的她，表示2周期間都由她負責準備家中料理，用健康的飲食、大量飲水、休息來恢復抵抗力。

吳姍儒在520當天首度上傳老公合照放閃，吸引10多萬人按讚，讓她氣說：「真的很誇張，我要封老公了，把他封起來。」更笑說要4年後才會再上傳老公照片，另有網友表示吳姍儒老公長相神似年輕版吳宗憲，炎亞綸和唐綺陽都激動表示根本不像，吳姍儒則是無奈老公帥氣外表到哪都備受關注，就連婚禮時的歡呼聲也高過於她。吳姍儒自婚後就常被詢問「做人進度」，她今笑說520當天仍和老公分開隔離，任何浪漫的事都沒辦法做，至於2人出關後所做的第一件事？她則害羞默認有擁抱。

炎亞綸在TVBS實境節目《來吧！營業中》受到關注，為求完美、相當投入的他在節目中有不少走心的時候，他坦言自己對任何事都很容易顯現出真性情的一面，「但有時候真心會換到很多不一樣的聲音，目前我還在適應這部分。」羨慕吳姍儒年初因為結婚在網路上獲得大量聲量的他，被問到目前是否有想婚的對象時，他秒答「沒有，現在真的沒有」，間接透露目前感情狀況。

唐綺陽近期靠中藥調身體，一個月內成功減重6公斤，更發下豪語要在拍攝《36題愛上你》第3季時再瘦10公斤，「如果我成功，就讓另外2位主持人裸泳」，嚇得吳姍儒趕緊說要常訂鹽酥雞等外送給她吃。認真減重是否跟桃花運有關？唐綺陽否認並笑說我都幾歲了，表示減重是為了健康考量。

今日吳宗憲與謝和弦的二審判決結果出爐，對此，吳姍儒笑說「我不知道這件事耶，不管他二審什麼時候出來，我隔離才剛出來。」巧妙地避開話題。至於弟弟鹿希派的近況，吳姍儒透露他目前仍在專心做音樂，也有考慮姊弟倆要不要合體開立YouTube頻道。