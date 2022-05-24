《嬰兒轉運站》裴斗娜（左）、李周映。（車庫娛樂提供）

宋康昊（左下至左上）、姜棟元、李周映和IU李周映將在26日踏上坎城紅毯。（摘自IG）

《小偷家族》坎城金棕櫚獎導演是枝裕和首度自編自導的韓國電影《嬰兒轉運站》（BROKER），集結宋康昊、姜棟元、裴斗娜、李知恩（IU）、李周映等華麗卡司，入選第75屆坎城影展「正式競賽單元」，將在當地時間26日晚間7點舉辦首映，今（24日）早上主要演員宋康昊、姜棟元、IU和李周映現身韓國仁川機場，準備出發前往法國，眾人看起來心情極佳，沿路向粉絲和媒體揮手。

台灣片商車庫娛樂今也曝光該片精彩花絮，宋康昊分享了電影的開端是在2015年釜山影展時，與是枝裕和導演的見面而展開，是枝裕和說：「因為剛好談到，是否要一起在韓國拍部電影，我就寫了一個簡略的劇情大綱。故事是以一個嬰兒為中心，雖然彼此沒有血緣關係，但藉由一段旅程，構成一個家庭。」裴斗娜表示，「當導演一提起時，我就決定一定要參演導演的作品，我覺得劇本反映出是枝裕和導演的風格，這部電影展現了導演對人性的獨特之愛。」宋康昊補充道：「這是部關於人的故事，談到人們所擁有的珍貴情感，就像深井水般十分清澈乾淨，我想觀眾都能預見像這樣的作品世界，我十分推薦這部電影。」花絮中捕捉到是枝裕和在拍攝現場讚賞著「嬰兒演員每個角度都很可愛」，他說：「包含嬰兒演員在內，我覺得一切都很棒，這是部能期待所有演員演出的電影，請大家敬請期待。」

電影以棄嬰保護艙中的嬰兒為起點，保護艙成了嬰兒匿名被放置與被相關人士接手照顧之間的「轉運站」，不僅成為故事的起源也呼應了電影片名的內在核心。「嬰兒保護艙」（又名棄嬰保護艙）最早起源於1198年，在義大利設立第一個，名為「棄嬰輪盤」，讓因為某些原因而無法養育嬰兒的家長們，能匿名把嬰兒置於其中。直到近代有新形態的「嬰兒保護艙」出現，1996年起許多國家皆設有「嬰兒保護艙」，雖然社會上對於此匿名棄嬰箱仍存在許多爭議，目前台灣也沒有這樣的設施，但日本和韓國社會中都有匿名「嬰兒保護艙」的存在，這也促成導演是枝裕和拍出這部作品。

外媒曾報導「嬰兒保護艙」的箱子看似簡單，其實很複雜，箱體內都配備了溫度調節系統和感應器。當有嬰兒存放於內，箱子會發出警報，提醒緊急部門需要在5分鐘之內，把被遺棄的嬰兒救起。韓國在2015年更有以「嬰兒保護艙」為主題的紀錄片《The Drop Box》，紀錄一位韓國李姓牧師為了保護遺棄嬰兒而設立名為「Baby Box」的一個民間團體，在教會牆上設置一個小箱子，幫助無法養育孩子的父母能匿名將嬰兒放置於其中，不輕易放棄嬰兒的生命。

是枝裕和表示，「我一邊寫劇本，一邊在韓國進行各種採訪，還接觸到了嬰兒保護艙出身的孩子們的聲音。面對著他們糾結著『自己出生是否很好』的迫切感時，產生了必須製作成能夠回答那個問題的作品的想法。」是枝裕和懷著堅定的決心挑戰拍攝，他更曾經形容，「這是部緊張刺激又令人內心感到刺痛的作品。」該片將於6月24日在台上映。