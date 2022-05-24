台中市一名73歲黃姓老翁，凌晨2點多獨自坐在輪椅上發呆，警方獲報到場後，先行提供杯水供老翁飲用，還送老翁回家。（民眾提供／盧金足台中傳真）

台中市一名73歲黃姓老翁，凌晨2點多獨自坐在輪椅上發呆，警方獲報到場後，先行提供杯水供老翁飲用，老翁向警方表示他於晚上9時許從中區中山路住處獨自推輪椅來大里區購車，眼看已凌晨兩點，精疲力盡，警方獲報後，先送上杯水解渴，還搭載老翁返回住處，見老翁確實進家門後才安心。

霧峰警分局大里分駐所警員沈志軒、簡永鎧於日前凌晨2時11分執行巡邏勤務時，接獲民眾報案稱大里區國光路一段有一名坐輪椅的阿伯在路邊，似乎需要協助，警方獲報後立即前往處理。

警方到場時見年約73歲黃姓老翁精神恍惚，獨自坐在輪椅上發呆，精神狀況不穩定，先行提供杯水供老翁飲用，老翁向警方表示他於晚上9時許從中區中山路住處獨自推輪椅來大里區購車，平時僅一人生活，家中無其他家屬。

他獨自推輪椅前來，熱心員警考量老翁年事已高行動不便且夜間視線不佳，擔心老翁徒步返回中區住處恐生意外，便搭載老翁返回住處，見老翁確實進家門後才安心離去。

霧峰分局長李建興表示，感謝熱心民眾在凌晨時注意到老翁獨自坐在路旁急需協助並立即報案，員警馬上關懷及協助，讓老翁順利返家，避免憾事發生。