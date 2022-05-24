訊聯生技(1784)今(24)日下午舉行法說會，呼應再生醫療三法與《生技醫藥產業發展條例》，「3+1」的架構與法規支持，訊聯生技總經理康清原宣布，集團正式成立「訊聯細胞智藥股份有限公司」，新公司將整合集團旗下訊聯、創源2家公司，累積20多年的技術與經驗，發揮集團細胞治療、基因醫學、數位醫療3大核心能力的最大綜效，實現再生醫療三法元年5大效益的重要布局！

康清原進一步說明，訊聯生技擅長從科研到臨床應用；訊聯細胞智藥將聚焦從技術到產品化，首要任務便是加速6款細胞治療新藥開發，包括：急性呼吸窘迫症候群(ARDS)(人體臨床2期)、肺部纖維化(臨床1期)、慢性腎衰竭、急性傷口癒合、糖尿病潰瘍慢性傷口癒合、退化性關節炎。

全球再生醫療產值預估2050年將達到3,800億美元的規模。訊聯生技總經理康清原表示，「再生醫療三法」邁入啟動元年，加上去年底通過的《生技醫藥產業發展條例》，不僅有租稅優惠獎勵，大幅減少藥物研發時間，有機會取得有附款許可提早上市，還將有５大效益，包括費用下降讓更多民眾受惠、細胞治療技術銜接新藥，亦可申請異體生物製劑廣大使用、量產化銷售全球、擴大科別適應症，以及滿足高齡、寵物、運動、醫美、毛髮等市場需求。

此外，外泌體(Exosome)市場備受關注，國際大廠如Lonza、Fujifilm Holdings Corporation相繼投入，訊聯生技2015年即已運用Exosome進行保養品商用生產，訊聯細胞智藥將進一步運用智慧研發，開發外泌體的診斷與治療。並將積極拓展與國內外夥伴合作，以優異的基因和細胞療法開發技術、數位模擬創新能力，爭取國際市場曝光度與合作關係，佈局國際市場。