大陸女星林允在周星馳執導電影《美人魚》中，以新人之姿飾演女主角，清純美貌成為一大亮點，也讓她開始受到關注，晉升許多女演員夢想的「星女郎」之一，更獲得周星馳力捧；林允近日分享疫情前還能去踏青野餐的時光，純欲風穿搭讓人發現原來她身材超有料，趴地倒奶畫面網友看了全臉紅心跳。

林允從拍攝電影《美人魚》之後，就一直相當受周星馳重用，過去周星馳還曾親自替林允慶生，對她的疼愛影迷們有目共睹；而形象清純可人的林允，先前罕見爆乳裝現身時裝周，才被發現原來是隱乳妹，當時引來網友正反兩極評論，有的讚她身材太有料，但也有人覺得衣服太裸露。

林允好身材藏不住。(圖/ 摘自林允微博)

日前林允在微博分享疫情前和朋友踏青野餐的出遊照，穿了一套淡藍色兩截式套裝，低胸小背心搭配短裙，在草地上擺出各種撩人姿勢，其中趴地甜美地望向遠方，超兇上圍和細長美腿全被看光，大秀極品S曲線。

林允秀出S曲線，被網友認為越來越有女人味。(圖/ 摘自林允微博)

網友又被林允藏不住的性感身材驚豔，紛紛熱情留言激讚，「純欲風代言人」、「美絕了」、「林允是不是更漂亮了」、「羨慕了，想跟女神偶遇」、「這系列拍得很好看，很清純很自然，好美呀」、「是可以做老婆的程度」。