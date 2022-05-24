自今年1月起連續幾個月，中科院與國軍一再在台東縣成功鎮外海試射飛彈，對漁民生計造成嚴重影響，今天起又接連4天海軍還要進行演習，台東縣議員許進榮、陳志峰怒斥演習太過頻繁，支持國防但也應避開魚汛期，若遲未處理，一定會帶漁民向軍方抗議。

「歸剛欸演習射飛彈！」，許進榮說，軍方近年射擊次數愈來愈多，今年已100多天演習，國防要顧、人民生計也要顧，現在正是鬼頭刀等迴游魚捕撈季節，過了就沒有了，政府坐辦公室決策，軍方演習限制區域出海抓魚，叫漁民如何過日子？漁會也沒有收入，結果軍方敦親睦鄰補助金，並沒有給最大受害者。

他說，從今天起又接連4天海軍還要進行演習，不僅要問為何要選在台東外海試射飛彈導致漁民無法出海討生活。新港區、綠島區、台東區漁會已準備聯合起來到議會到縣府陳情抗議此事，特別呼籲立委劉櫂豪出面關心漁民的生計，為何偏偏要選在迴游性捕魚汛期間，為何不能錯開捕魚季節。

陳志峰則指出，這半年來的演習，使東海岸及綠島蘭嶼的漁民苦不堪言，今年初開始，季節漁到來就因軍方演習限制漁民出海，根本捕不到漁收入大減，他認為縣長饒慶鈴一定要站出來表態，同時帶領台東漁民、漁會代表向軍方抗議，為何好處台東沒有？火炮測試全選在台東海面。

饒慶鈴回應，國家軍事演習也應該顧及人民生活、生計，一定會向軍方或中科院反映，要求演習不能這麼頻繁，各單位一直來東部演習、試射飛彈，已影響漁民生計，縣府和議員和漁民站一起，安排時間拜訪相關單位。