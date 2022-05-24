據香港電台報導，占中活動發起人之一的戴耀廷，之前在香港區域法院承認4項指控罪名，涉及「在選舉中做出招致選舉開支的非法行為罪」。案件今天（5月24日）宣判，戴耀廷被判處有期徒刑10個月。

據香港《星島日報》報導，戴耀廷與「雞蛋同盟有限公司」董事葉劍青與石守正，於2016年香港特區立法會選舉時在2家港媒刊登6個廣告，招致選舉開支共逾25.3萬港元，3人同樣被控告4項「在選舉中做出招致選舉開支的非法行為罪」。戴耀廷承認全部4項罪名，另外2人則以簽保守行為形式處理。

香港廉政公署2021年7月26日起訴戴耀廷等3人，在2016年立法會換屆選舉中作出非法行為，涉嫌違反《選舉（舞弊及非法行為）條例》。戴耀廷在該選舉前曾分別通過電台節目、記者會和社交媒體向選民介紹一項投票計畫，其目標是通過招募選民，根據該計畫提供的建議投票予某些候選人，想讓過半數當選議員均來自某特定群組。

戴耀廷目前還有其它案件纏身，涉嫌組織策畫或參與2020年非法「初選案」，被控「串謀顛覆國家政權罪」。