高市府海洋局有意以蚵仔寮漁港補網場用地，興建1棟多功能智慧漁產大樓。日前已召開說明會，將持續與地方溝通。（高市海洋局提供／柯宗緯高雄傳真）

高市梓官區漁會冷鏈大樓已逾30年，存有安全疑慮。高市府海洋局有意以蚵仔寮漁港補網場用地，興建1棟多功能智慧漁產大樓，未料部分漁民有異議，要求另覓他處。副議長陸淑美則批，局處「鴨霸」強推政策。高市府澄清，尚未定案，已開說明會，會再加強溝通，絕不會蠻幹。

陸淑美指出，漁會設施老舊，高市府要在蚵仔寮漁港蓋漁產大樓是好事，但只用一紙公文，就要變更漁民賴以為生的補網場，興建漁產大樓，市府可有想到破掉的漁網不做修補，漁民就捕不到魚，漁民的生計怎麼辦？難怪會引發漁民憤怒。

曾任梓官漁會總幹事多年的高市海洋局長張漢雄澄清，現有冷鏈大樓已使用30多年，鋼筋遭侵蝕裸露，甚至曾地層下陷，後經灌漿「維持生命」，因此海洋局才提出興建這棟蚵仔寮多功能智慧漁產大樓，高市府態度並無鴨霸，站在公部門立場理應未雨綢繆替漁民著想。

張漢雄強調，目前尚在計畫，仍未定案，但保證不影響漁民補網作業。初步預定興建地上3層樓的多功能大樓，主要設置方便漁民就近存放的冷凍空間，經費預估8、9億元，但現在經費仍沒著落，地點預計在現行2500坪的補網場用地，取其西側的4分之1當成基地蓋多功能大樓。

張漢雄表示，5月中旬已召開說明會，後續會滾動式調整；剩下4分之3的補魚網用地若不夠漁民使用，會再評估在該大樓的1樓空間設置補網用地，但若另尋地點蓋大樓恐不便於漁民製冰、冷凍等作業，未來將持續與地方加強溝通，絕對不會強行蠻幹。