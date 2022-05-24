5至11歲輝瑞兒童疫苗明（25）日開打，新北市約20萬人符合資格，新北副市長劉和然表示，考量有些學校陸續全校暫停實體課程，經過重新調查後，針對首波5.7萬輝瑞兒童疫苗的配發規劃也有所調整，釋放到診所的劑量會有所提升。

劉和然今於疫情記者會上透露，新北市符合5至11歲兒童輝瑞疫苗資格約20萬人，5、6歲幼兒由家長陪同至醫療院所專診接種，國小生則以場地分流、施打分時安排校園接種，初步雙軌調查後，莫德納有意願者約22％，BNT則是30.5％。

劉和然說，須至醫療院所接種和可入校接種的比例，約為1比5，新北市總計會獲得中央配發9.5萬劑輝瑞兒童疫苗，目前首波已取得5.7萬輝瑞兒童疫苗。

劉和然指出，由於有些學校已經陸續停課，因此原先安排的施打期程有所調整，經過重新調查後，首批釋放到醫療院所的劑量從1萬劑改為2.5萬劑，配發給學校的則從4.7萬劑變為3.2萬劑。

另外劉和然補充，各行政區施打BNT的診所分配，會按照預約情況和施打意願等隨時調整、開放。