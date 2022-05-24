央行公布的4月M1B年增率下降為9.81%，M2年增率上升為8.12%。對於4月資金變化，央行經研處副處長蔡惠美表示，台股在4月價跌量縮，再加上央行啟動升息，使資金由活儲轉定儲。此外，4月自然人台股占比為60.1%，創2020年4月以來新低。4月證券劃撥降到3.0046億元，月減945億元，減幅創民國99年6月以來最大。

在外人新台幣存款方面，外國企業發行公司債以及外資賣超台股，使4月外人新台幣存款餘額增加到2590億元，年增率13.05%。

蔡惠美表示，今年以來，台股持續走跌，使散戶出現觀望。4月融資餘額為3195億元，連2月下滑。目前的融資減幅相對還算平和。

至於外幣存款餘額，4月外幣存款餘額達7.8644兆元新台幣，年增18.3%，年增率創104年11月以來新高。造成外幣存款餘額增加因素包括：一、國外投資或盈餘匯回，放在外幣存款；二、美元升值預期。

4月台股指數平均跌破「萬七」，散戶的持股比下滑到60.1%，但僑外法人和本國法人的持股比則雙雙上揚到29.7%及10.1%。