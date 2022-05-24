集集鐵道支線去年因連日豪雨造成大規模邊坡崩塌後，修復工程一波三折，日前再發生坍塌；立法委員許淑華24日邀集台鐵局及公路總局人員會勘，並建議調整施工工法，加強坡面上方安全防護工事，再進行主體工程，預估明年3月通車。

2021年8月14日，省道台16線11.7K上邊坡，發生大規模崩塌阻斷公路及鐵路，當時，許淑華與台鐵局及公路總局人員現場勘查，經評估以重建銜接既有隧道讓火車復駛，台鐵提出總經費2.6億元的修復整治計畫，解決集集支線邊坡坍塌危機。

今年5月梅雨期，坡面再坍塌掩蓋已完成修復部分，且坍塌範圍向東側擴大，造成3次停工，完工日期一延再延。因此，許淑華會同台鐵局及公路總局等單位到場會勘，希望施工工法調整後，在鐵道修復同時，兼顧邊坡下方的省道安全。

此外，因疫情導致車埕火車站遊客大量減少，商家租金雖減收3個月，但是集集線邊坡再次崩坍，完工日期延後，造成商家困境；許淑華要求台鐵局體恤民情，減免停駛時間租金；台鐵局副局長陳仕其，當場允諾租金減免70％至通車後再恢復。

陳仕其表示，會勘後研議調整施工順序，先修完上邊坡保護工程，非汛期再做隧道修復，之後再完成下邊坡，因此隧道通車會延到明年。

集集鎮長陳紀衡表示，去年發生崩塌之後，多次會勘都建議台鐵應優先完成上邊坡整治工作及排水路，以確保不會發生二次災害，可惜台鐵堅持只要隧道先完工，邊坡怎麼塌都不影響，不幸今年又發生多次崩塌，才願意調整施工順序，希望接下來的工程能更重視整體安全，目前已進入汛期，邊坡土質不穩定，請駕駛人行經該路段務必小心。