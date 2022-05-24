北韓官媒24日公布最新疫情數字，截自23日下午發熱病例超過294萬，其中至少254萬人已完全康復，並稱國內病情已逐漸控制住，確診數也正在大幅降低中，再次見證不靠疫苗即達到近9成(86%)的康復奇蹟。然而，就有消息人士透露，如此優異表現卻是華而不實，稱人民已經受夠政府只會「出一張嘴」，推卸責任之餘卻沒有任何實質作為。

本月12日，北韓認了新冠疫情逐漸失控，對於2,500萬人民將面臨疫苗、醫療資源及糧食匱乏感到擔憂，領導人金正恩更痛批官員應對Covid對策不成熟，在人命關天的重要時刻，各個態度怠慢、不盡忠職守，增加此次危機的複雜和艱難。

金正恩22日開會時表示，「這些藥沒能即時送到人民手裡，是因為行政院、衛生部同仁沒有危機意識，不負責任的做事態度、缺乏決策能力又如何服務人民？」還特別點出中央檢察署署長，批評他「無所事事、濫用職權」。

事實上，金正恩將責任歸咎於底下官員、醫療系統以及藥物分配問題，這點反而引起人民反彈。根據韓媒「Daily NK」英文版報導指出，北韓消息人士透露，「人民一致認為錯不在官員，他們只是夾在中間做事的人。」

他表示，北韓醫療資源不管在供應量或配送上長期是個大問題。國家自1990年遭遇最嚴重的災難，人民僅能從私人藥局買藥回家；到了2012年金上台後，即使有相關措施解決藥品供應，在主要城市設立藥房，但成效不彰；2020年大流行爆發，鎖國政策使供藥問題每況愈下，「國家一關就是2年多，藥品價格也被商人趁機哄抬，根本沒人買得起。」

「領導人只會說大話安撫民心，一再推卸責任給底下官員，卻也沒看到他做了任何實質作為。」更強調，這已經不是第一次發生這種事，不會再有人上當。