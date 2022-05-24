經濟部技術處於InnoVEX新創展中，集結18個新創團隊，打造TREE新創主題館，有來自工研院、生技中心、金屬中心3法人及5所學校，橫跨半導體、資通訊、生技、循環經濟等四大領域，法人新創今年成果豐碩，陸續獲得各界投資者的青睞，到年底前，將可吸引10億元新創早期資金。

技術處處長邱求慧表示，法人研究機構是重要的技術彈藥庫，在一年多的努力下，推出亮眼的新創成績單。目前已有3家法人新創團隊成立公司，包括工研院與資策會合作，以5G企業專網主打國際市場的泰雅科技、資策會以資安監控技術的衍生新創資安鑄造，及工研院以工業物聯網技術的衍生新創智連工控。

下半年也將有多家亮點新創成立，如半導體領域的NanoSeeX及OmniMeasure團隊，可分別提供半導體先進製程及封裝量測設備，以及循環經濟領域中，專攻高安全性固態鋰電池的安固能團隊。這些法人新創皆具有上看1億元以上的募資動能，預估今年底可以累積10億元的募資。

TREE新創主題館集結科專新創共有18個團隊參與展示，亮點新創包括工研院的超能檢測特攻隊、安固能，以及金屬中心的骨黏土，可望成為其所屬領域的新秀。 現行的TSV檢測廠商目前只能檢測到的深寬比約為20:1，能檢測超過30:1的廠商屈指可數，也是相關國際級量測大廠努力追求突破的瓶頸，而超能檢測特攻隊運用「非破壞式光學檢測方法」，已具備60:1的高深寬比3D IC 矽穿孔的深度檢測能力，在兼顧快速準確下能大幅提升矽穿孔製造良率，以因應先進封裝廠商對高速運算晶片之品質檢測需求。

電動車市場要再擴大，電池的安全性、充電時間、使用哩程與時間、汰換率等?對是使用者考量的關鍵要點。目前使用鋰電池，尚未能滿足關鍵需求，所以，科專計畫支持固態樹脂電解質技術的開發，取代傳統鋰電池中液態電解質易高溫爆炸的缺點，來解除使用者擔心火燒車的疑慮，又因能達到上述的優點，讓使用者不再為充電時間長及半路沒電而困擾。因此，技術商品化之後，即受到投資人的肯定，預計在下半年資金到位，成立新創。

骨黏土是一種新型骨科填補材，是混合膠原蛋白及陶瓷粉末的獨家配方，材質很像黏土，植入後一段時間就會隨著人體體溫而漸漸固化，可以簡易塑型，能改善傳統骨科填補骨粉的溢流缺點，促使骨缺損快速癒合，降低手術後併發症，提升康復效能。骨黏土目前已在進行動物試驗，未來將透過TREE資源找到臨床法規專家，快速通過臨床試驗，待通過美國FDA認證，預期此骨材技術將可為骨折病患帶來更好的醫療品質。