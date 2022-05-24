疫情嚴峻，外界認為學校應提早放暑假因應，台北市長柯文哲24日表示，這不是一個單一問題，還有疫情程度和管制程度要取平衡，最慢周四跟大家講。
柯文哲今午主持防疫記者會提到，一個政策影響很大，容許我們內部討論，最慢到周四跟大家講。
他指出，因為有高中、國中、小學、幼兒園和托嬰，不是一個單一問題，還有疫情程度和管制程度要取一個平衡。
柯文哲說，他學乖了，遇到重大問題，除非說必須30秒內做決定，不然請容許市府多幾天思考，會請副市長蔡炳坤和北市教育局、社會局衡量，最慢周四跟大家講。
疫情嚴峻，外界認為學校應提早放暑假因應，台北市長柯文哲24日表示，這不是一個單一問題，還有疫情程度和管制程度要取平衡，最慢周四跟大家講。
柯文哲今午主持防疫記者會提到，一個政策影響很大，容許我們內部討論，最慢到周四跟大家講。
他指出，因為有高中、國中、小學、幼兒園和托嬰，不是一個單一問題，還有疫情程度和管制程度要取一個平衡。
柯文哲說，他學乖了，遇到重大問題，除非說必須30秒內做決定，不然請容許市府多幾天思考，會請副市長蔡炳坤和北市教育局、社會局衡量，最慢周四跟大家講。
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