澳洲男神威廉米勒（William Franklyn-Miller）7歲就被星探發掘，12歲在日本綜藝節目曝光時驚艷全世界，被媒體盛讚他是「世界第一美少年」；威廉米勒因高顏值臉孔配上藍鑽般的眼瞳，在IG上擁有209萬粉絲追蹤，現年已18歲的他近日不斷曬出鮮肉好身材，再度造成一陣旋風。

威廉米勒在12歲時曾上日本的綜藝節目，被在場來賓形容「長得比女生還美」，更被媒體封為「世界第一美少年」；他透露自己當時的社交媒體追蹤數，幾乎是以「每3秒就多100位粉絲」的速度在飆速成長，讓他直呼「不敢相信」，以為來追蹤他的全是假帳號。

12歲的威廉米勒被日媒封為「世界第一美少年」。（圖／取自推特）

威廉米勒7歲時被挖掘成為童星模特兒，出色外型讓他演出不少MV及微電影；如今11年過去，他已成長為18歲帥氣美少年，個人IG累計達209萬粉絲追蹤；成年的他近日曝光不少鮮肉養眼帥照，只見193公分高的他脫去上衣，露出結實胸背及腹部六塊肌，擄獲無數姊姊阿姨的芳心。

威廉米勒是在12歲時被一位日本女孩轉貼照片放上推特後，瞬間引發網友瘋傳，封他為「世界最帥男孩」、「年輕版李奧納多」、「澳洲小賈斯汀」等，他的IG更是從15萬粉絲在48小時內爆增至150萬。其實他的父母來頭都不小，媽媽Shannon曾是模特兒及演員，爸爸Andy則是名運動醫學和藥理專家，還曾擔任英國國家欖球隊、英國奧林匹克划船隊等多個運動隊伍的隊醫，更曾登上「馬奎斯名人錄」。