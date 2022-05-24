家長關注的BNT疫苗部分，台中市採雙軌並行，26日起可由家長自行向合約醫療院所預約，帶著5至11歲孩童給醫護人員接種；27日起由台中市學校和醫療院所合作啟動校園集中接種作業，直接請醫護團隊到校為學童施打。

台中市教育局副局長王淑懿今日在防疫記者會表示，成人BNT疫苗已於22日開放醫療院所預約施打；兒童BNT疫苗則採雙軌並行，一、5月26日起可由家長自行向合約醫療院所預約，帶著5至11歲孩童(包含幼兒園滿5歲的幼生)給醫護人員接種；二、從5月27日起，由台中市學校和醫療院所合作啟動校園集中接種作業，直接請醫護團隊到校為學童施打。

衛生局副局長邱惠慈說，目前台中獲中央分配的兒童BNT疫苗是9萬3000劑，會分兩批到貨，第一批是24日，第二批預計27日，評估數量仍不足；由於中央表示後續還有10萬劑兒童BNT疫苗，會再依各地施打情形分配，台中將持續積極跟中央爭取。

目前兒童莫德納疫苗施打狀況，王淑懿指出，國小莫德納疫苗校園集中接種作業截至23日止，已完成171校集中接種作業，預計接種人數1萬9120人，實際接種人數1萬5784人，接種率達82.55％。

副市長令狐榮達表示，市長盧秀燕特別關注學童健康，台灣近期有發生兒童確診重症腦炎個案，醫學專家們公布8大前驅症狀，包含體溫大於攝氏41度、意識不佳、持續昏睡、持續頭痛、持續嘔吐、肌躍型抽搐、抽搐、步態不穩等，出現這些情形應立刻送醫，呼籲家長務必留意。他也提醒，目前全國疫情未趨緩，請市民戴好口罩、勤洗手、保持社交距離。

衛生局表示，隨著全國確診個案數攀升，家中有幼兒的家長須留意兒童重症腦炎前兆，像是肌躍型抽搐會呈現全身肌肉收縮的症狀。她也提到，過去曾發生幼兒出現肌躍型抽搐，家人誤以為受驚嚇帶去收驚而延誤送醫，提醒家長要提高警覺。

邱惠慈強調，如果出現這些症狀，家長第一步要立即帶幼兒就醫，只要有緊急送醫需求，雖為確診個案，家長仍可自行開車或撥打119送急診室就醫；除腦炎重症前兆外，若幼兒血氧濃度低於94％或出現呼吸困難、胸凹、唇色發白發紫，也須緊急就醫，遠離健康威脅。