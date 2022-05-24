隨著端午節將至，恆基整合各方民間企業資源，送出150份民生物資，在疫情中帶來溫暖曙光。（恆基提供／謝佳潾屏東傳真）

本土疫情持續延燒，許多活動都受影響喊卡，但長年深耕國境之南的恆基醫院行善不間斷，66年來照顧恆春半島弱勢從不因疫情受阻，隨著端午節將至，恆基整合各方民間企業資源，送出150份民生物資，在疫情中帶來溫暖曙光。

屏基指出，今年在力麗觀光開發股份有限公司、興旺電子有限公司及社會大眾的支持下，趕在端午節前夕傳愛弱勢，由「恆基社工大隊」從鵝鑾鼻日間照護暨樂活中心出發，送出150份雞湯、米糕及民生物資，希望為弱勢族群在疫情中帶來溫暖的曙光。

此外，在恆基營養師與力麗觀光主廚呂紹枝的攜手合作下，還特別打造防疫養生佳餚，選用能夠補充營養的食材，製作干貝香菇養生雞湯及馬告豬肋排米糕，除增強大家在疫情中的抵抗力外，經過長時間烹煮的米糕，也將提供長者比較好咀嚼的口感。

恆基院長黃健榮表示，很感恩企業的大力支持，感謝大家對國境之南弱勢群體共同的關愛，雖然目前疫情很嚴峻，但愛與關心始終不缺席，期盼今年端午瀰漫著佳餚香氣與愛意。

力麗觀光飯店事業行銷企畫部總監蔡正宏表示，力麗觀光重視企業社會責任，也實際參與公益活動，平時透過觀光休閒帶給人美好的回憶，希望透過與社會機構團體的合作，除觸及與幫助更多在角落的弱勢團體外，也能創造美好回憶，同時期盼能夠拋磚引玉，使更多人關注恆春半島的需要。

恆基社工大隊送愛至恆春鎮、車城鄉及滿州鄉，針對獨居長者、弱勢團體及社會邊緣戶提供日常物資，內容物包含雞湯、米糕、麥片、麵條、白米、罐頭及洗手乳，盼藉此陪伴弱勢朋友度過疫情的艱難時刻。