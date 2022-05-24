國內疫情嚴峻，除了每日確診數、中重症及死亡數外，確診者康復後是否會產生後遺症，同樣也引起外界關心，就有男網友指出，確診康復後特別容易感覺累，讓他相當困擾，對此不少網友也點頭表示，「完全同意，超疲憊」，甚至還有人遇到食量變差、容易拉肚子等狀況。

一名男網友23日在網路論壇Dcard發文指出，確診康復後過了一周，還是特別容易感覺累，「明明已經睡很久了，起床後還是很疲倦」，讓他相當困擾，不知道這情況多久才會改善，也好奇確診者康復後是否也遇到類似問題。

對此，不少網友留言表示，「完全同意，超疲憊」、「我每天睡8個小時還是覺得好疲倦，大概晚上6、7點會突然很累，但以前都沒有這個問題」、「我確診後半夜都睡不著，睡醒又因為身體疲倦根本沒辦法爬起來做事」、「我反而是重度失眠，每天都要到中午才有辦法入睡」、「4月27日確診到現在還是會累，尤其食量變得很差，還容易拉肚子」。

另有網友建議，「吃維他命C、D和魚油」、「就像感冒後的精力本來就會衰退，可以吃一些維生素。另外，國外研究數據發現，確診後一些心血管疾病更有機會發生，疲倦、胸悶、胸痛等症狀也容易出現」。

值得注意的是，根據《紐約時報》報導，非營利組織 FAIR Health研究指出，確診康復後患有後遺症長新冠（long-COVID）者，有75.8%在染疫期間未住院，且多是輕症，其常見症狀包括呼吸困難、咳嗽和疲勞，也有少數患者表示，他們有心跳異常、睡眠障礙等問題。