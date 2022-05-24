在亞速鋼鐵廠的守軍主動向俄國投降後，烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskiy)希望能儘快將他們接回，他表示「基輔已經準備好、甚至在明天，就與俄羅斯進行戰俘交換」，他呼籲盟國能夠向莫斯科施壓以促成此事。

CNN報導，澤倫斯基在達沃斯論壇(Davos Forum)以視訊方式發表演講，他提到：「人員交換是基礎的人道主義問題，也是一個非常政治性的決定，能不能成功，取決於許多國家的支持。」

「非常重要的是，我希望無論在什麼情況下，全世界都不要乞求俄羅斯，也不要向俄羅斯做出讓步，而是施壓。包括政治施壓、商業施壓，關閉企業、石油禁運，以及通過威脅、制裁等方法。」

他主要的目的是換俘與安葬遺體，他說：「 我們不需要俄羅斯軍人，我們只需要我們的。最好的話，我們甚至準備在明天就進行交換。」

他補充說，烏克蘭這裡有數以萬計的黑色屍袋，都裝著戰亡的俄羅斯軍人。