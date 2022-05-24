金管會統計，今年截至5月23日為止，保險業承保防疫保單件數達269萬件，保費收入新台幣21.19億元，理賠件數為7.3萬件，理賠金額高達25.82億元，理賠金額已超過保費收入。

金管會今天公布，今年截至5月23日為止，一般法定傳染病防疫險承保件數達269.1萬件，保費收入21.19億元；理賠件數衝至7.3萬件，理賠金額高達25.82億元。

近一週防疫險理賠件數大增2.3萬件、理賠金額也成長7.79億元，今年截至5月23日為止，防疫險理賠已達保費收入的121%。

另疫苗險承保件數達143.79萬件，保費收入5.66億元，理賠件數5759件，理賠金額1.99億元。

防疫保單包含一般法定傳染病防疫險和疫苗接種險2類，前者包含針對保戶遭隔離、確診COVID-19給予定額補償或住院日額給付，後者主要針對保戶施打COVID-19疫苗後出現不良反應或不良事件，給予醫療補償或喪葬費用保險金。