老舊建築的公共安全常引發疑慮，台中市今年發生的興中街火警造成6人死亡，也是老舊複合性住宅，為避免潛在風險釀災，台中市政府配合中央「都市危險及老舊建築物加速重建條例」政策，繼去年底成立「危老輔導團」，近日又成立50處「危老重建工作站」，已正式啟動。

根據內政部去年第4季的統計數據，台中市的房屋平均屋齡為29.01年，與其他縣市相較雖屬於年輕城市，但都發局指出，全市房屋數總計約106.35萬戶，光是屋齡超過30年以上者就占了40.22％，為加快危老建築重建速度，去年底委託台中市建築師公會成立危老輔導團，並舉辦40場重建獎助說明會。

都發局長黃文彬指出，這兩年全台各地都有大小地震發生，也讓更多民眾開始重視老房子的安全問題，一般來說，老舊建築常有耐震性差、公共管線老舊等問題，且因多數老屋都蓋在狹窄的巷弄內，萬一發生災害，救災難度也高，此外，老屋的消防安全與環境品質不佳都讓居住者很憂心。

都發局強調，中央推動的危老條例具有快速通關、獎勵明確與稅捐優惠等特色，且為縮短老舊建築的重建時程，在結構安全評估、規模獎勵與時程獎勵方面簡化程序，也因此，從危老條例發布至今5年多來，台中市的申請、核准數量都超過其他縣市。

數字會說話，都發局拿出內政部今年4月的統計指出，以危老受理案件來說，台中市位居全台第2、僅次台北市，且到目前累計受理件數已達579件、核准數為386件；透過成立輔導團及工作站的方式，盼能幫助更多老屋自主重建。

除了透過輔導團幫助民眾了解重建程序，都發局也邀請不動產開發仲介、土地開發業及代銷業、都市計畫、建築設計等從業者協助，在全市設置50處工作站，透過工作站提供民眾免費諮詢。

台中市建築師公會理事長黃郁文肯定危老重建成效，他說，目前全市危老重建不論申報開工數、平均核准面積都是六都最多，可見民眾對都市安全的重視確實有提高。