在生活中，我們難免遇到是非和一些心懷不軌的人，很多時候讓人防不勝防，避無可避。運勢命理網站「生肖運勢天天看」根據12生肖的性格特點，分析每個生肖容易遇到的危機，像是馬、狗、豬很容易因為識人不清而遭遇挫折，只要多加注意就能化險為夷。

▍生肖鼠

屬鼠人機智、點子多，善解人意，且多才多藝，很得大家喜歡。工作順利，但因膽小欠缺威嚴，會讓心術不正之人對其動心思算計。屬鼠人應主動反擊，才能把一切煩惱消滅在萌芽時。

▍生肖牛

屬牛人不輕易受他人或環境的影響，依照自己意念和能力做事，會讓自己離成功很近，畢竟像屬牛人這樣有毅力又有能力的人不多。不過他們不太相信別人，固執己見，沉默寡言，容易招他人離間，面對這些只需多和身邊人互動，他人的計謀自會失敗。

▍生肖虎

屬虎人說到做到，絕不反悔，好出風頭，有俠義心腸，性情坦誠磊落，容易贏得信任。但有時候有些專橫霸道，經常表現極端。屬虎人應收斂性情，才可避免招惹是非，平安順遂。

▍生肖兔

屬兔人心思細膩，個性溫柔，會體諒別人，說話委婉動聽，頗受身邊人歡迎。並且處事謹慎，厭惡與人爭執，天生具有能化敵為友的柔和氣質。不過屬兔人不應過度柔弱，否則容易遭人欺凌、排擠。

▍生肖龍

屬龍人凡事不服輸，做事過於自信，自我意識強烈，有遠大目標，個性坦率，有領導才能。但往往會因自大而失敗，還很愛面子，不肯正視自己的處境。屬龍人做事應三思而後行，方可減少是非。

▍生肖蛇

屬蛇人應變力強，往往獨占先機，夢想以自己力量來創造飛黃騰達的事業，但若缺乏合作精神則容易失敗，還會遭人非議，甚至麻煩纏身。屬蛇人只要處理好人際關係，做事就會順利許多。

▍生肖馬

屬馬人性格開朗熱情，朋友多，有才華，在哪都非常閃耀，但因愛表現，容易招他人嫉妒而處處受阻。屬馬人應避免招搖，還有提防身邊的人，識人不清也會給自己帶來霉運。

▍生肖羊

屬羊人有外柔內剛的特質，做事慎重給人可靠的感覺，個性細心，顧慮周到。他們衝勁十足勇往前進，事業比較有成就。因責任心強，煩惱的事也多，處理事情宜多衡量，分清該不該做，不給自己攬事，也就沒那麼多是非。

▍生肖猴

屬猴人才智高，具有優秀的頭腦，活潑好動且伶俐，反應快，能見機行事，社交手腕高明，善解人意，能很快與人打成一片，但不喜歡被人控制。多數屬猴人熱愛競爭，積極進取是好事，但要把握好分寸，否則會給自己帶來是非。

▍生肖雞

屬雞人愛好別人恭維，同時喜歡讚美別人，交友廣闊善於言辭，喜辯論又具說服力，但有時候會結識到對自己別有用心的人。建議屬雞人不要說大話、吹牛，更要小心那些整天吹捧自己的人。

▍生肖狗

屬狗人富有正義感，重人情道義，做事全力以赴，豪爽勇敢，常見義勇為。他們這種性格如和君子打交道則會互相欣賞和共同進步，若和小人打交道便會受人利用。所以屬狗人一定對人保留三分懷疑，不可全信。

▍生肖豬

屬豬人內心剛毅，慷慨大方，直接了當，光明磊落，不拘小節，對人沒有猜疑，常受騙上當。屬豬人容易衝動，缺乏隨機應變的能力，因此他們應謹慎交友，尤其是異性朋友，必要時可請長輩幫忙把關。

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