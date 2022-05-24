國民黨花蓮縣黨部通過年底花蓮縣鄉鎮市長、縣議員、鄉鎮市民代長與村里長選舉黨內領表、登記與提名時程，7月15日前黨部委員核定提名名單，不過，花蓮市長部分，縣委員討論決議，授權「花蓮縣黨部選舉資格審查暨提名委員會」，另專案辦理。

國民黨花蓮縣黨部召開委員會，縣長徐榛蔚出席，黨部主委張逸華代表黨中央轉頒40位新任委員及副主任委員證書。張逸華說，本屆新任副主任委員暨委員，除依黨章規定聘請當然副主任委員暨當然委員外，為了凝聚力量達成今年與2024年兩項輔選政治任務，特增加遴聘縣內各社團與地方菁英擔任任務型副主任委員及委員。

新任的副主任委員有：黃榮華黨部盧新榮主委、縣議會國民黨團書記長謝國榮議員、13鄉鎮市長聯誼會會長何禮臺鄉長、縣農會理事長余國基、縣漁會理事長張國賢、縣婦女會理事長林春美、縣總工會理事長陳光火、18省同鄉會會長謝成鈞及縣青工總會會長謝宜萱代表。

張逸華指出，中央5月18日徵召縣長徐榛蔚競選連任，近期在走訪花蓮縣各鄉鎮市基層、原住民部落時，都對徐榛蔚表示肯定，但面對未來對手可能的選戰「奧歩」攻擊，黨員民眾也提醒一定要慎防所謂網軍不實訊息。

針對年底花蓮縣五合一選舉黨部登記提名作業規定，鄉鎮市長與縣議員選舉5月31日、6月1日受理領表，6月1日、6月2日受理登記，6月30日前提名名單報送中央核定；鄉鎮市民代表與村里長選舉，於6月7日、6月8日受理領表，6月9日、6月10日受理登記，7月15日前黨部委員會核定提名名單。

在花蓮市長領表登記及提名部分，黨部說，經與會委會討論決議，授權「花蓮縣黨部選舉資格審查暨提名委員會」，因此將專案辦理。

花蓮市長選舉，國民黨內有現任市長魏嘉賢弟弟魏嘉彥、前副議長林連明之子林宗昆及吳東昇表態競逐，3人都是現任縣議員，也是熱門人選，檯面上3人都表現出君子之爭風度，但內部勢必有激烈競逐。