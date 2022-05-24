在疲憊一整天後，回到家只想好好放鬆，看個不用動腦的劇配飯吃，這時來部治癒系的溫馨動漫絕對是你最好的選擇！今天小編就來盤點4部療癒身心的搞笑動漫，哈哈笑的同時還能給你重新振作的力量，一起來看看有哪些吧，順便把他們也加進你的待看片單！

#排球少年！！

排球少年既勵志又寫實。（圖／翻攝自LINE TV）

排球少年雖然屬於運動系動漫，卻沒有其他動漫中那些華而不實的特效，只有隊友們一步一腳印，腳踏實地練出來的技巧。主角翔陽身材矮小卻始終擁有一個排球夢，在加入隊伍後也曾被人看不起，但後來靠著天賦和努力，與男二影山組成必殺技，成為每間學校聞之喪膽的「怪物快攻」，而且作者也不會因為他們是主角就特別寬待，他們也曾落敗過，卻仍不氣餒繼續練習，最後打進東京決賽。

#間諜家家酒 SPY x FAMILY

間諜家家酒讓人想一看再看，完全停不下來。（圖／翻攝自巴哈姆特）

這應該是近期最火的動漫了吧！主角黃昏是一名間諜，由於要完成任務臨時組建了一個家庭，沒想到老婆約兒是一名殺手，而女兒安妮亞竟然是擁有讀心術的特殊能力者，為了接近目標對象，黃昏可說是竭盡全力把安妮亞送進貴族學校，在過程中更是鬧出許多雞飛狗跳、讓人哭笑不得的事情，但想看的朋友們得再等等啦～因為目前只出到第7集而已，等更新的時候更是讓人抓心撓肝啊！

#國王排名

從主角波吉身上可以學到永不放棄的精神。（圖／翻攝自巴哈姆特）

國王排名在前陣子也是擁有相當高的知名度，主要世界觀是依照國家繁榮程度、兵士強盛與否、國民人口多寡以及國王本身的戰鬥力，為各個國王進行排名，而排名第七的柏斯王的兒子，也就是主角波吉王子出生就又聾又啞，身體孱弱，甚至沒有遺傳到父母的巨人能力，但他卻仍夢想當最優秀的國王，完成與亡母的約定，劇情描述他如何在旅途中一步步成長進化，過程中既溫馨又感人。

#夏目友人帳

夏目友人帳是一部主打溫馨治癒的經典作品。（圖／翻攝自LINE TV）

主角夏目貴志從小父母雙亡，輾轉流浪於各親戚之間，雖然因此養成有些孤僻的性格，卻仍溫柔對待世間萬物，而後拿到祖母的遺物「友人帳」，也就是記錄著眾多妖怪名字的契約書，便開始天天都有妖怪找上門的日子。但他並不想統領妖怪，決定把友人帳上的名字都還給妖怪們，而想要獲得友人帳的「貓咪老師」，在取得貴志「死亡後友人帳就歸它」的承諾後，就成為貴志最重要的夥伴及保鑣，陪他一起踏上歸還名字的旅程，一同經歷一個個溫馨的奇異故事。