韓國知名YouTuber李根大尉是海軍特戰隊（UDT）退役，他經常在個人頻道分享軍事相關資訊，讓他擁有近80萬粉絲訂閱，尤其在烏俄戰爭爆發後，他買了單程機票前往烏克蘭，以自願軍身分協助抗敵；先前才傳出李根大尉在戰場上受傷，最近他躺醫院接受治療照片曝光，更證實他將回韓國養傷，康復後獲准一定會盡快再到烏克蘭參與作戰。

李根大尉在烏俄戰爭爆發後，不顧韓國政府反對，買了單程機票就飛往烏克蘭，加入自願軍的行列，協助烏克蘭人民對抗俄羅斯軍隊無情侵略；綜合韓媒報導指出，韓國《護照法》明文規範人民近期不得前往烏克蘭，但李根大尉為了正義還是逕自前往。

李根大尉YouTube頻道公開他受傷躺醫院接受治療的照片。(圖/ 摘自李根大尉YouTube)

不久前烏克蘭領土防衛國際軍團在IG發文，透露李根大尉在14日挺進敵軍區域，執行指揮偵察任務時受傷，被送往烏克蘭醫院治療；而李根大尉的YouTube團隊在3天前，發文公開李根大尉在醫院接受磁振造影檢查，雖然傷勢不嚴重，但主治醫師認為得集中治療和耗時幾個月復健，才會恢復健康。

在李根大尉YouTube頻道的文章中也證實了他準備返韓一事，雖然已經接受烏克蘭軍醫院治療，但他為了身體能完全康復，才會決定先回家養傷；同時他也提出，希望等傷勢痊癒後，能獲得韓國政府同意讓他再到烏克蘭當自願軍，想繼續守護無辜的烏克蘭人民。

不過，李根大尉是違法到烏克蘭，回國可能遭到法律懲處，因此他確定回家鄉的消息曝光後，也讓眾人好奇政府是否會給予懲處。