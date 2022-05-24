「燒肉Smile」主打個人燒烤，Smile盛合套餐650元，牛、雞、豬、海鮮一次享有。（柯宗緯翻攝）

北高雄首家百貨商場「岡山樂購廣場」26日將試營運，築間餐飲集團旗下「築間幸福鍋物」、「燒肉Smile」進駐，另外27日築間左營重和店開幕。業者指出，下半年集團預計展店目標30家，持續看好高雄發展，下半年在高雄還有拓點計畫。

築間餐飲集團旗下「築間幸福鍋物」、「燒肉Smile」將於5月26日進駐高雄岡山樂購廣場， 5月27日築間左營重和店開幕，其中左營重和路據點極佳，高鐵步行即可達，讓高鐵、台鐵、捷運等三鐵旅客旅途前、後輕鬆吃鍋。

而選在岡山則評估位於高雄捷運紅線R24南岡山站的便捷性，有萬坪的商場人潮，可望帶來加乘效益，築間指出，岡山樂購廣場是高雄地區進駐第三家商場門店，高雄百貨商場的消費力不容小覷。

燒肉Smile主打個人燒肉套餐， 5／26推出開幕活動，凡於燒肉Smile岡山樂購廣場門店消費，打卡分享（IG／FB／GOOGLE擇一），即享優惠巨無霸草蝦79元加價購或50元厚切板腱牛排／厚切梅花豚排（兩選一）。

另築間幸福鍋物則是於官方粉絲頁按讚及分享活動貼文，並標記三位好友，即獲得肉品10選1電子券乙張，更多活動資訊請上品牌官方臉書粉絲頁。

築間餐飲集團董事長林楷傑指出，高屏地區在5月3家店開幕後，下半年集團預計在展店目標30家，集團持續看好高雄商圈發展、餐飲聚落及工業區大廠進駐等長線需求，下半年高雄地區還有拓點計畫。

此外，展店同時，築間餐飲集團將持續強力招募餐飲專才，儲備幹部4萬3000元起，而內部也進行公司組織調整，以符合上市之要求，目標瞄準資本市場邁進。