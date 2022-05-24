根據浙江廣電總台《1818黃金眼》欄目報導指出，在杭州蕭山臨浦送外賣的小堯表示，前兩天感覺手機螢幕很暗就拿去維修。店老闆告訴他感光元件壞了，維修需要200元（人民幣，下同）。

但等到手機修完第二天又出現了同樣的問題，對方依然稱同樣是感光元件問題。最終等到等民警上門後，該店老闆才吐露實情，其實手機沒修過，只是調整了螢幕螢幕亮度。並解釋他原話說的是「感光問題」，辯解自己說的話沒問題，是憑知識賺錢。

外賣小哥小堯認為，自己心中憋了一口氣，只是想讓店長給自己道一個歉。而該店長態度則非常堅持，雖然最後把200元退回，但還是說「我憑什麼跟你這種人道歉」。

這也引來大陸網友的批評，直說店老闆貪婪，「調個亮度，只要弄一下就可以，又不是拆手機去整，收200元是有病」、也有人指出這屬於消費欺詐，明明沒有維修，沒有把故障原因告知消費者，認為維修出售的是技術沒錯，但維修內容沒告知則侵犯了消費者的知情權。