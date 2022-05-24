受疫情停辦2年實體展，被譽為全球三大展覽之一的台北國際電腦展（COMPUTEX 2022），今日（24）日於南港展覽館重新開展3天。實體復展共有400家廠商，設置1000個攤位，規模比疫情前小，但仍有宏碁、華碩、美光、台達、微星等大廠力挺參與。不過疫情染疫陰影明顯存在，現場人潮不若往年。

為了表達支持大展復歸，總統蔡英文、經濟部長王美花、外貿協會董事長黃志芳、台北市電腦公會理事長彭双浪等都出席，共同為COMPUTEX 2022 序幕。

黃志芳直言，廠商與攤位規模，比2019年新冠疫情爆發前縮小，不過全球逐步解封復甦，台北國際電腦展重回實體展具有重大意義。目前已有全球100個國家、海外3000個買主線上預約採洽平台。

電腦展以「智慧驅動」、「無限體驗」、「數位韌性」、「開創運算」、「創新與新創」與「綠能永續」六大主題推出。有技嘉科技展示 AI、5G、邊緣運算、智慧交通與安防等應用新未來；台達電現場帶來工業自動化、資料中心基礎設施、電動車充電等電源管理解決方案；鎧俠展出高階筆電、桌機、工作站的 XG8 客戶級 SSD 系列。

今年台北電腦展還特別設立「展中直播間」，作為 COMPUTEX 2022 官方新聞頻道，提供觀展者在展期間即時完整的活動報導。場內「主題導覽」則由總經專家阮慕驊、科技專家曲建仲、電競知名主持人小熊、網紅宇恩、莫娜等產業意見領袖，解說今年展覽亮點並帶領粉絲參觀攤位。