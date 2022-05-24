鋁電容廠立隆電(2472)深耕車用、工業/變頻、醫療及綠能/儲能，差異化佈局讓立隆技術能力追上日廠，業績亦未受產業景氣太多影響，立隆總經理吳志銘表示，由於我們進去的產業跟其他被動元件廠不一樣，訂單是長期性，目前訂單到10月都是滿單生產，有望逐月走高到第3季，不僅今年業績可望創新高，明年也會比今年好。

立隆今天下午應券商邀請舉行線上法說會，俄烏戰爭、通膨升息及大陸防疫政策，為全球產業投下變數，不少被動元件廠營運陷入停滯、甚至衰退泥沼，立隆因過去幾年將重心放在車用、工業/變頻、醫療及綠能/儲能，且公司擁有子公司立敦(6175)，公司與立敦攜手開發車用等產品，多元化產業佈局及垂直整合成為公司競爭優勢，讓立隆業績在全球產業景氣動盪中仍能維持高成長趨勢。

就各產業來看，目前立隆佈局成果最為豐碩的，就是汽車領域，吳志銘表示，現在車用產品不只是電動車，汽車電子化已經是不可逆趨勢，每台車有各式各樣的感測器、防撞雷達、空調溫控、OCB(車用充電)等，車用電子只要能確保功能就好，不在乎價格，毛利率較佳，公司今年下半年還會增加一家歐系品牌車廠電動車，今年車用產品營收可望較去年成長1倍，佔比可望達20%，明年再成長20%到30%也沒有問題。

除車用產品進入高成長期，立隆在工業及綠能儲能產品也是正成長，至於伺服器，立隆著重在伺服器電源，吳志銘表示，這是一個循環市場，每4年要換一次，公司已經設計進去一些廠，希望明年會放大，公司也會朝向美國品牌廠認證，這些都是公司未來營運成長動能。

吳志銘強調，我們進去的產業跟其他被動元件廠不一樣，不受景氣影響，訂單是長期性，雖然日本長期在歐美設計綁在一起，歐美會優先拿日本廠測試，且日本廠的代理商很能抓住客人的心，但目前我們產品設計已經可以取代95%日本廠，只有1%到2%我們技術面做不到，從日本人手上拿下來後，我們服務及交期比日本廠好，也是我們跟日廠競爭的優勢。

展望下半年，吳志銘表示，目前訂單能見度已達9月到10月，產能都是滿單生產，只要沒有封控，營收可望一路走高，第4季訂單進單量約70%到80%，因為時間還早，某些市場變化看起來保守一點，但今年營收成長20%沒問題，不僅今年業績可望創新高，明年也會比今年好。