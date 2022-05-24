為讓弱勢生有早餐吃，新北市自2009年起推出幸福晨飽早餐補助計畫，上課日每人每天補助33元，新北市議員李倩萍今在議會總質詢指出，物價飛漲，補助卻凍漲多年，但早餐最重要，要求市府將早餐補助調高至50元起、午餐補助調高至70元起，新北市長侯友宜認同頻點頭：「謝謝議員建議，確實要去思考」。

李倩萍說，幸福晨飽補助小一到高中的弱勢生每人每天33元，但計畫已推出13年，補助應隨著物價上漲而調整，如市庫無法負擔，市府可以在愛心大平台開專戶，相信願意讓孩子吃得飽的善心人士非常多。

新北市幸福晨飽早餐補助計畫今年編列1億5643萬元，讓符合資格的弱勢學生可持教育局配發的早餐券至便利商店領取餐點，但李倩萍發現，超商提供的33元早餐分為A、B兩種組合，結果選擇2瓶飲料的B組合高於有茶葉蛋、芝麻包等的A組合，認為這樣的早餐選擇營養不均衡，怎麼可能吃得好、吃得飽？

李倩萍說，現在都會密集區幾乎都是便利商店早餐券，反而在偏鄉是由鄰近早餐店供應，了解市府當初因食安考量而與超商合作，但很多連鎖早餐店有企業品牌形象也很在乎食安，認為市府應試著跟連鎖早餐店合作，他們也表達願意提供弱勢生早餐。

教育局長張明文表示，過去都用公開招標，未來有無更多元的提供早餐方式，跟連鎖早餐店合作，把效果做得更好，回去會做檢討。