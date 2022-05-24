司法院24日舉行「刑事訴訟法扣押、沒收執行部分條文修正草案」諮詢會議，由最高法院庭長林勤純主持，邀集刑事、民事與行政執行程序學者專家及實務界人士等，就完善刑事扣押、沒收及追徵等相關規定交換意見，以利完善修法，妥適保障被害人、交易安全。

司法院表示，刑事扣押的目的在於保全證據、剝奪犯罪所得，當扣押程序與民事、行政執行程序發生競合時，必須衡酌不同法領域之觀點與實務運作，以妥適形成法制。此外，刑事裁判確定後由檢察官執行沒收與追徵，其相關規範也需要兼顧被告程序利益與被害人獲償的需求。

司法院說明，自4月11日召開第一次諮詢會議後，即參酌與會人意見，對照前次修正草案，試擬乙版草案供本次會議參照，進一步討論「刑事扣押與民事、行政執行程序競合」及「沒收、追徵執行階段發還、給付之程序」等議題。司法院將持續綜整各界意見，評估政策及草案之妥適性，儘速推動修法。