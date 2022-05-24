染疫後擔心後遺症，營養師建議地中海飲食。（廖志晃攝）

新冠肺炎確診者康復後，可能出現疲倦、咳嗽、肌肉無力、睡眠障礙、憂鬱及腦霧等後遺症，讓患者憂心；營養師黃淑敏建議患者多休息、適當運動並搭配地中海飲食，預防或緩解後遺症。

衛福部南投醫院營養師黃淑敏指出，大腦的能量來源是葡萄糖，而組織腦部、促進腦部發達所需要的是蛋白質及脂質，所以要幫助大腦神經傳遞物質能夠順利，可食用富含維生素B群及DHA、EPA、大豆與堅果的食物。

腦霧會導致認知功能減退，患者可能會出現記憶力、注意力及理解力下降等情形；要多補充富含DHA、EPA的食物幫助健腦，促進腦部活化、情報傳遞與幫助記憶力並可提昇注意力。

根據醫學研究，地中海飲食有助於提升大腦功能、防止發炎及改善憂鬱症狀；黃淑敏表示，「地中海飲食型態」是目前世界公認最健康的飲食型態之一，包括大量蔬菜、豆類、水果、堅果、橄欖油、全穀類、適量魚類、適量乳製品、少量肉類，家禽類及飽和脂肪酸。

地中海型飲食利用大量蔬果，及未精製的全榖雜糧，可提供大腦足夠的維生素B群，食用不飽和脂肪酸含量較高的橄欖油、魚類食物及堅果類，提供DHA及EPA；建議少吃飽和脂肪較高的肉類如牛、羊、豬。並建議1天食用1顆蛋，除了蛋白質和維生素B2、B12，豐富的卵磷脂也是大腦和神經系統不可或缺的營養素。